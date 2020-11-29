Жители Карелии смогут проверить свои знания в юриспруденции на правовом диктанте

В России состоится правовой диктант, участникам которого предстоит ответить на 40 вопросов.

С 3 по 10 декабря любой желающий в возрасте от 14 лет может принять участие в написании IV Всероссийского правового (юридического) диктанта и проверить свои познания в юриспруденции. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Диктант состоит из 40 вопросов, на ответы будет выделено 60 минут. Основная тематика: Конституция России, административная ответственность, трудовые, гражданские, семейные права. В 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в юридический диктант будут включены вопросы, посвящённые Нюрнбергскому трибуналу.

Каждый, кто пройдёт тест на сайте юрдиктант.рф, получит сертификат с персональным результатом, а также доступ к материалам по допущенным ошибкам.

Первый диктант прошёл в 2017 году и привлёк более 55 тысяч человек, в 2018-м для прохождения тестирования зарегистрировались уже 165 тысяч. В 2019 году в диктанте приняли участие 223 тысячи человек, включая 3533 гражданина из 24 зарубежных стран: наибольшее количество - из Абхазии, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Молдавии и Беларуси, сообщают в мэрии Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что депутаты Петросовета написали диктант Победы.