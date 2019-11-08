Жители Карелии смогут сделать флюорограмму в передвижном пункте

Передвижной флюорографический комплекс поступил в Республиканский противотуберкулезный диспансер, сообщили в Минздраве Карелии.

Флюорографический комплекс предназначен для проведения массовых профилактических обследований населения в условиях сельской местности, труднодоступных удаленных районах, а также в городах и населенных пунктах вне лечебных учреждений.

Комплекс позволяет получать цифровые рентгеновские изображения органов грудной клетки для раннего выявления туберкулеза.

Кабинет располагается в фургоне, функционально разделенном на две части: процедурную и кабинет для медперсонала. В процедурной находится цифровой флюорограф, на котором в течение часа можно сделать до 60 снимков.

Передвижной флюорографический комплекс закуплен за счет средств республиканского бюджета – около 10 млн рублей.