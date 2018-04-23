Жители Карелии смогут узнать о своих долгах в торговых центрах и на автовокзалах

Карелия присоединится к всероссийской акции "Узнай о своих долгах", которая пройдет в эту среду.

В рамках акции 25 апреля на территории республики будут работать мобильные консультативные пункты. Любой желающий сможет узнать, есть ли у него долги, а также научиться пользоваться "Банком данных исполнительных производств".

"В Петрозаводске акция будет проводиться в cупермаркете SPAR (пр. Ленина 14, ТЦ "Макси") с 16.00 до 19.00 и в здании МФЦ (площадь Литейная, 3) с 14.00 до 17.00. В целом же на территории республики будут задействованы площадки многих торговых центров, а также автовокзалов, местных администраций, государственных структур, учебных заведений", - рассказали в республиканском управлении службы судебных приставов.

В ведомстве отмечают, что участие в акции – дело добровольное.

"Взыскивать задолженность по принуждению приставы не будут", - заключили в УФССП.