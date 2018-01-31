Жители Карелии снова пытались провезти через границу излишки продуктов

Три нарушения были выявлены в МАПП "Вяртсиля" за один день.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, 30 января три жителя г. Сортавала, возвращавшиеся из Финляндии через МАПП «Вяртсиля», пытались провезти в ручной клади готовую животноводческую продукцию (масло, сыр, йогурт, кефир, молоко, колбаса в нарезке, сосиски, сардельки) производства Финляндии с превышением разрешенной нормы ввоза на одного человека. Также жители Карелии везли сырую животноводческую продукцию (филе свинины и говядины, мясо птицы в маринаде), что является нарушением требований действующего ветеринарного законодательства РФ и Таможенного союза. На продукцию, перевозимую свыше установленного лимита ввоза (5 кг на одно физическое лицо), и сырую животноводческую продукцию отсутствовало разрешение Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на ввоз и ветеринарные сопроводительные документы. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.

По указанной статье в отношении нарушителей составлены протоколы. Готовую животноводческую продукцию в количестве 13 кг 850 г и 2 кг 850 г сырой животноводческой продукции им пришлось вернуть на сопредельную территорию. Кроме того, каждому из них придется оплатить штраф в размере 500 рублей.