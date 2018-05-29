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Новости. Общество
12:46, 29 Мая 2018
фото: Александра Тумаш

Жители Карелии спасли застрявшего в болоте лосенка

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Во время рыбалки житель Костомукши по имени Тарас спас двухнедельного лосенка, который застрял в болоте.

По словам мужчины, он не ожидал, что запланированная рыбалка в Муезерском районе 13 мая будет иметь столь неожиданные последствия, сообщается на сайте мэрии Костомукши.

"Я уже подходил к озеру, когда увидел в болоте застрявшего лосенка – самку. Вытащил кроху на бугор, думая, что его мама где-то неподалеку, и ушел рыбачить, – вспоминает Тарас. – Через пять часов вернулся и понял, что детеныш не сдвинулся с места. Пригляделся и заметил, что он истощен и напуган. Понял, что за ним никто не придет, и решил забрать в Костомукшу, в надежде, что знающие люди помогут выходить зверя".

Сразу после возвращения мужчина созвонился с руководством заповедника, но там принять "находку" не смогли – нет вольеров, но посоветовали обратиться к специалистам Костомукшского отдела Карелохотуправления. Тогда жена связалась с охотоведом, а после и с депутатом Совета округа Еленой Соболевой. С ее помощью удалось быстрее решить вопросы с осмотром у ветеринара и документами на животное.

Лосенка на время приютил друг семьи, который проживает в СНТ "Родник". Для малышки даже построили новенький вольер. О том, как правильно выкормить детеныша рассказали Ольга и Виктор Воробьевы с хутора Кормило. "Оказалось, что ему можно давать только козье молоко, – говорит Тарас. – Приобретать питание помогали коллеги с работы".

Чудесное спасение Кнопки, так ее прозвали в семье, стало возможным благодаря доброте множества людей. Как сообщил главный инспектор костомукшского Карелохотуправления Николай Покидько, 27 мая животное увезли в питомник "Три медведя" в поселке Сяпся.

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