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Жители Карелии спели "День Победы" со своих балконов (ВИДЕО)

Новости. Общество
10:50, 11 Мая 2020
фото: Кадр из видео/vk.com/id419407976
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В республике поддержали всероссийскую акцию и спели 9 мая песню "День Победы" с балконов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал на своей странице в "ВКонтакте" видео с исполнением известной песни. Жители республики 9 мая в 19.00 вышли на балконы, встали у окон и спели "День Победы".

"Сколько прислали фотографий для онлайн-трансляции "Бессмертного полка"! Сколько человек зажгли в своих окнах свечи в память о погибших в Великой Отечественной! Мы почтили минутой молчания героев, отдавших свои жизни. И всей страной спели на языках разных национальностей любимую песню "День Победы". А потом в семейном кругу помянули наших отцов и дедов", - написал Артур Парфенчиков.

По словам главы Карелии, сколько бы лет ни прошло, сколько бы поколений ни сменилось, этот священный праздник всегда будет для нас самым главным.

"Я в этом убежден. И уж тем более, никакой вирус не сможет лишить нас возможности отметить День Победы", - отметил руководитель республики.

Ранее петрозаводчанин на Древлянке стал участником флешмоба и исполнил песню "День Победы" на балконе.

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