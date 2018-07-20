Жители Карелии стали активнее использовать банковские карты

Количество активных платежных карт на руках у жителей Карелии к началу апреля превысило 780 тысяч единиц, что на 19,1 % выше аналогичного показателя предыдущего года, сообщает Национальный банк республики.

"Это значит, что на 100 жителей Карелии приходится 125 активно использующихся банковских карт", - говорится в сообщении.

Количество операций, проведенных с использованием банковских карт за 1 квартал текущего года, достигло 37,6 млн. единиц на общую сумму более 46,1 млрд. рублей. То есть в среднем каждый житель региона совершил за квартал 61 операцию на 74,2 тыс. рублей.

Что люди делают чаще: оплачивают покупки картой или снимают наличные, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".