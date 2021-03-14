Жители Карелии стали чаще искать дистанционную работу

Количество жителей Карелии, ищущих дистанционную работу, в феврале выросло на 48% по сравнению с январем.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного аналитиками онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников HeadHunter .

В феврале на этой площадке было размещено 2 тыс. резюме соискателей, желающих работать в удаленном формате. А всего с начала года жители республики опубликовали и обновили более 13 тыс. резюме.

Сохранить удаленный формат работы для части своих сотрудников планируют 85% компаний, но при этом 25% работников отметили снижение уровня дохода после перехода на "удаленку". Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".