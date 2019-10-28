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Новости. Общество
11:13, 28 Октября 2019
фото: РИА Новости / Сергей Пивоваров

Жители Карелии тратят на поиск работы меньше времени, чем в большинстве регионов

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Карелия остается в числе неблагополучных российских регионов по напряженности на рынке труда, но, вместе с тем, жители республики могут быстрее найти работу.

Это следует из рейтинга субъектов Федерации по уровню безработицы, составленного агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости. Исследование проводилось на основании данных Росстата за второй квартал 2019 года.

Безработица в среднем по РФ составил 4,4%, сократившись на 0,3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В Карелии этот показатель сократился на 1,4 процентных пункта – в результате уровень безработицы составил 7%.

Сколько человек претендует на каждую вакансию, и как долго им приходится искать работу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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