Жители Карелии украли чугунные батареи

В полицию Питкярантского района поступило сообщение о хищении шести радиаторов отопления, сообщили в МВД Карелии.

Ими было оборудовано одно из заброшенных зданий небольшого села. Пропажу заметили не сразу.

Сотрудники полиции установили подозреваемых – двух местных жителей. По версии следствия, они проникли в пустующее строение, демонтировали чугунные батареи и вывезли на санках. Впоследствии похищенное имущество граждане сдали в пункт приема металлолома.

На мужчин завели уголовное дело.