Жители Карелии украли чугунные батареи

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В полицию Питкярантского района поступило сообщение о хищении шести радиаторов отопления, сообщили в МВД Карелии.
Ими было оборудовано одно из заброшенных зданий небольшого села. Пропажу заметили не сразу.
Сотрудники полиции установили подозреваемых – двух местных жителей. По версии следствия, они проникли в пустующее строение, демонтировали чугунные батареи и вывезли на санках. Впоследствии похищенное имущество граждане сдали в пункт приема металлолома.
На мужчин завели уголовное дело.
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