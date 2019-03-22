Жители Карелии в апреле смогут стерилизовать питомцев со скидкой

Акция по льготной стерилизации животных стартует 1 апреля в "Республиканской станции по борьбе с болезнями животных", сообщили в Минсельхозе Карелии.

В течение всего апреля владельцы четвероногих смогут воспользоваться скидкой на услугу в размере 20%.

Акция будет проходить в Петрозаводске, а так же в Медвежьегорском, Кондопожском, Пудожском, Сегежском, Олонецком, Пряжинском, Питкярантском, Суоярвском, Сортавальском и Лахденпохском районах Республики Карелия.

Найти ближайшее подразделение ветеринарной станции и узнать номер телефона для записи на льготную стерилизацию Вы можете, по этой ссылке.