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Жители Карелии воруют в магазинах еду и алкоголь

Новости. Происшествия
09:15, 01 Апреля 2021
фото: © getty images
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За сутки четыре жителя Карелии были задержаны при попытке выноса товара из охраняемых магазинов, один из похитителей – подросток, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

На днях сработала тревожная кнопка в охраняемом гипермаркете Петрозаводска. Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии выехала на место происшествия и выяснила, что неизвестная гражданка пронесла мимо кассы товар на сумму около трех тысяч рублей: косметические средства, несколько плиток шоколада и другие продукты. Нарушительницей оказалась 45-летняя жительница Прионежского района. Женщину передали сотрудникам полиции.

Еще три попытки выноса товара произошли в этот же день в Сегеже — от действий злоумышленников пострадали разные сетевые магазины. В двух случаях выбор нарушителей пал на спиртное, а в третьем — на продукты питания. Граждан, 40-летнего мужчину и 55-летнюю женщину, а также несовершеннолетнего жителя Карелии доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

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Комментарии

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кир
2021-04-01 09:18:53
Не только. Всё воруют, что плохо лежит, - сказал наблюдательный кот.
Гость
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