Жители Карелии выступили против передачи Дома офицеров РПЦ

Новости по теме
Загрузка...
Большинство участников опроса "Столицы на Онего" высказались против передачи Дома офицеров в Петрозаводске РПЦ.
За этот вариант проголосовали 1294 человека (60%).
Поддержали передачу Дома офицеров РПЦ 509 респондентов (23%).
Согласны на возврат здания при условии, что РПЦ компенсирует государству стоимость ремонта 323 участника опроса (15%).
Всего проголосовали 2127 человек.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
31.03.2019, 20:40
31.03.2019, 12:58
28.03.2019, 20:20
29.03.2019, 21:30
29.03.2019, 07:25
31.03.2019, 19:40
Аналитика
Сегодня 13:39
Обществоведение
Побывали в местечке Шиес в соседней с Карелией Архангельской области. Сегодня это самая горячая точка эко-протеста в России.
01.04.2019 09:27
29.03.2019 11:41
28.03.2019 14:24
28.03.2019 10:30
Чтиво
02.04.2019 11:20
Без политики
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
02.04.2019 09:11
01.04.2019 13:46
29.03.2019 10:00
Медиа
29.03.2019 16:21
Опрос
Почему в Петрозаводске каждый год проблема с асфальтом на дорогах?
Комментарии