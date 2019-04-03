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Новости. Общество
14:59, 03 Апреля 2019
фото: @ Наталья Мешкова / gazeta-licey.ru

Жители Карелии выступили против передачи Дома офицеров РПЦ

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Большинство участников опроса "Столицы на Онего" высказались против передачи Дома офицеров в Петрозаводске РПЦ.

За этот вариант проголосовали 1294 человека (60%).

Поддержали передачу Дома офицеров РПЦ 509 респондентов (23%).

Согласны на возврат здания при условии, что РПЦ компенсирует государству стоимость ремонта 323 участника опроса (15%).

Всего проголосовали 2127 человек.

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Комментарии

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Изя
2019-04-03 15:25:34
И это правильно . Ещё бы в мэрии кто то читал бы Ст.на Онего и делали выводы , а не привлекали для обсуждения проблем " левых" общественников . Ну , а церкви пожелаем побольше думать о духовном , а не о материальном . :)
кир
2019-04-03 15:16:00
Хорошо мужики здоровые в рясах устроились в жизни. Помашет кадилом при отпевании умершего и конверт с деньгами, перетянутый резинкой возьмет в обход налоговой службы. :)
Среди них есть выпускники ПетрГУ.((
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