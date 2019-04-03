Жители Карелии выступили против передачи Дома офицеров РПЦ

Большинство участников опроса "Столицы на Онего" высказались против передачи Дома офицеров в Петрозаводске РПЦ.

За этот вариант проголосовали 1294 человека (60%).

Поддержали передачу Дома офицеров РПЦ 509 респондентов (23%).

Согласны на возврат здания при условии, что РПЦ компенсирует государству стоимость ремонта 323 участника опроса (15%).

Всего проголосовали 2127 человек.