Жители Карелии занижают свои зарплатные ожидания при поиске работы

Ищущие работу в Карелии просят меньше, чем готовы платить работодатели. Это касается как топ-менеджеров, так и простых рабочих.

Таковы результаты исследования, проведенного сервисом по поиску работы HeadHunter Северо-Запада. Выводы сделаны на основании данных о 13,1 тысячах вакансий, открытых в Карелии в 2018 году.

Например, в производственных отраслях работодатели предлагали зарплату, в среднем, 45 тысяч рублей, а претенденты на вакансии указывали в резюме зарплату в размере 40 тысяч рублей. На такую же зарплату рассчитывали те, кто искал работу в сфере строительства, хотя работодатели в этой отрасли были готовы платить, в среднем, 50 тысяч рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".