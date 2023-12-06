Жители Карелии зашли в магазин бесплатно выпить и закусить

Патрули Росгвардии Карелии трижды за сутки выезжали на охраняемые объекты.

Днем во вторник, 5 декабря, на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из сетевого магазина города. Там 56-летний мужчина попытался украсть алкоголь.

Кроме этого, помощь росгвардейцев потребовалась в одной из больниц Петрозаводска, где 47-летний гражданин в состоянии алкогольного опьянения намеренно снял настенные часы и разбил их.



А в гипермаркете карельской столицы 25-летний молодой человек прямо в зале съел хлебобулочные изделия и не оплатил их.



Росгвардейцы задержали всех нарушителей и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.