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Жители Карелии желают не унывать Артуру Парфенчикову в день рождения

Новости. Общество
12:26, 29 Ноября 2020
фото: официальная страница главы Карелии/https://vk.com/id419407976
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Сегодня, 29 ноября, глава Карелии Артур Парфенчиков отмечает день рождения.

Сегодня, 29 ноября, Артуру Пафенчикову исполнилось 56 лет. На его официальной странице в соцсети под постом о Дне матери комментарторы оставили большое количество поздравлений.

Они желают ему "мудрых решений", "стойкости духа", "никогда не унывать" и "чтоб любое дело имеет позитивный результат".

"Артур Олегович, с днем рожденья! Пусть скорее минут невзгоды, пусть только здоровье и благополучие царят на карельской земле!"

"Поздравляю с днем рождения! Желаю энергичности, стойкости духа, вдохновения, реализации планов и новых идей. Пусть успех будет всегда на Вашей стороне, а любое дело имеет позитивный результат! Здоровья Вам!"

"С Днем рождения!!! Здоровья и много сил ! Берегите себя!!!"

"С днем рождения, Артур Олегович! Желаю, чтоб вас окружали только хорошие люди. Оставайтесь всегда таким же сильным, здоровым, энергичным. Желаю хорошего настроения, побольше успехов и благополучия! Всего самого наилучшего! Никогда не унывайте, желаю, чтоб всегда на вашем лице сияла улыбка!"

"Артур Олегович, с днём рождения! Здоровья, энергии, сил, мудрых решений, терпения, отличной команды, верных друзей, процветания Карелии и пусть всё будет хорошо!"

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Комментарии

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Вася
2020-11-29 13:00:15
Пашут сутками все теже, хочут нас поднять с колен.

Двадцать лет уже проходит в позе нету перемен.
gaudealis
2020-11-29 12:58:50
Я тоже желаю Артуру Олеговичу не унывать и оставить уже, наконец, Карелию в покое.
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