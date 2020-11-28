Жители Карелии желают не унывать Артуру Парфенчикову в день рождения

Сегодня, 29 ноября, глава Карелии Артур Парфенчиков отмечает день рождения.

Сегодня, 29 ноября, Артуру Пафенчикову исполнилось 56 лет. На его официальной странице в соцсети под постом о Дне матери комментарторы оставили большое количество поздравлений.

Они желают ему "мудрых решений", "стойкости духа", "никогда не унывать" и "чтоб любое дело имеет позитивный результат".

"Артур Олегович, с днем рожденья! Пусть скорее минут невзгоды, пусть только здоровье и благополучие царят на карельской земле!"

"Поздравляю с днем рождения! Желаю энергичности, стойкости духа, вдохновения, реализации планов и новых идей. Пусть успех будет всегда на Вашей стороне, а любое дело имеет позитивный результат! Здоровья Вам!"

"С Днем рождения!!! Здоровья и много сил ! Берегите себя!!!"

"С днем рождения, Артур Олегович! Желаю, чтоб вас окружали только хорошие люди. Оставайтесь всегда таким же сильным, здоровым, энергичным. Желаю хорошего настроения, побольше успехов и благополучия! Всего самого наилучшего! Никогда не унывайте, желаю, чтоб всегда на вашем лице сияла улыбка!"

"Артур Олегович, с днём рождения! Здоровья, энергии, сил, мудрых решений, терпения, отличной команды, верных друзей, процветания Карелии и пусть всё будет хорошо!"