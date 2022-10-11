В Карелии зарезавшие собутыльника на Рождество получили 30 лет колонии на двоих

Двоих беломорчан за убийство земляка отправили в колонию на 17 и 13 лет, сообщили в Следкоме Карелии.
Верховный суд республики вынес приговор по делу об убийстве двоим жителям поселка Сосновец Беломорского района.
Следствие и суд установили, что 7 января трое мужчин выпивали в квартире жилого дома в поселке Сосновец. Двое из них напали на собутыльника и нанесли ему множество ножевых ранений. Мужчина скончался на месте. Тело погибшего мужчины вынесли из квартиры и спрятали.
Одного из них суд приговорил к 17 годам, второго - к 13 годам в колонии строгого режима, обоим назначили наказание в виде полутора лет ограничения свободы.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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