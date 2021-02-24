Жители карельского поселка пожаловались администрации Путина на холод в квартирах

Жители поселка Деревянка в Карелии направили в администрацию президента РФ открытое письмо с жалобами на то, что они мерзнут в своих квартирах.

Письмо адресовано также главе Карелии и прокурору республики. Копия имеется в распоряжении редакции "Столицы на Онего".

Авторы обращения написали, что они "длительное время терпят издевательства со стороны теплоснабжающей организации".

"Мы мерзнем в свои квартирах, так как батареи к квартирах еле теплые. Данная ситуация вызвана тем, что в котельной попросту нет топлива. Работники нашей котельной говорят, что им нечем топить, так как нет щепы, которой топят котельную, поэтому они вынуждены работать в экономичном режиме, чтобы вообще не заморозить систему отопления", - говорится в письме.

По словам жителей, для обогрева квартир они вынуждены пользоваться электроприборами, сети не выдерживают нагрузки.

"В итоге мы сидим и без света и без тепла", - поясняют авторы послания.

По их словам, несмотря на проблемы с теплоснабжением, они получают квитанции об оплате.

"Счета за отопление нам выставляют регулярно, причем, не маленькие. В связи с этим мы просим разобраться в данной ситуации и принять меры по восстановлению отопления наших квартир до нормативного состояния", - сказано в тесте обращения.