Жители карельского села встали на защиту своего озера от форелеводов

Озеро Верхнее Куйтто на севере Карелии превращается в вотчину форелеводов.

Не успел в Карелии утихнуть скандал вокруг формирования республиканским министерством сельского и рыбного хозяйства двух рыбоводных участков вблизи Войницы, как жители старинной карельской деревни, выступившие против размещения форелевой фермы на озере Верхнее Куйтто, узнали о том, что карельские чиновники планируют открытие на этом водоеме нового форелеводческого хозяйства. Причем, как выяснилось, администрация Калевальского национального района, к которому относится деревня Войница, уже согласовала границы рыбоводного участка.

Напомню, озеро Верхнее Куйтто для многих в районе служит источником воды и пищи – карелы испокон веков ловили в нем рыбу, и, разумеется, не выращенную в садках на искусственном корме. Не удивительно, что открытие новых форелевых ферм, которые являются серьезным загрязнителем карельских водоемов, вызывает обеспокоенность многих местных жителей.

Но их мнение, как показал конфликт в Войнице, не слишком заботит республиканские и районные власти – иначе региональные и муниципальные чиновники не стали бы доводить ситуацию до почти открытого противостояния.

Какое событие еще усугубило конфликт между местными жителями, властью и бизнесом, читайте в материале Валерия Поташова "Рыба раздора".