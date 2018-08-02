Жители Кеми пишут, что задыхаются от дыма горящей свалки

В Карелии местные жители пожаловались на городскую свалку, которая вспыхнула из-за жаркой погоды.

"Господа мусорщики (хозяева свалки трёх районов Кеми), как изволите вас понимать? И сколько такое будет продолжаться? Горит свалка, вы, хозяева, имеете с неё свой процент, а страдают обыватели. При такой жаре (+37 было днём) с наступлением ночи люди ждут прохлады, а появляется сплошная пелена дыма от горящего мусора и полного безветрия… Чем дышать людям поселков Бабгубы и Рабочеостровска? Сплошная пелена горелого запаха свалки и дыма накрыла посёлки и всю прибрежную зону! В домах не возможно открыть форточки, вся вонь затягивается в квартиры!" – написала жительница Кеми в паблике "Общественный контроль г.Кемь"

В ГУМЧС по Карелии пояснили, что сведения о возгорании мусора поступали, огонь был локализован.