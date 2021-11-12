Жители Кеми в соцсети просят помощи в расследовании, кто и как украл крышку люка

Неизвестные в Кеми украли крышку колодезного люка, горожане обеспокоены и просят найти злоумышленников.

В паблике «Подслушано/ Кемь» сообщается, что 29 декабря у дома №1 по ул. Мосорина вечером, до 24 часов, неизвестные похитили крышку люка. ЕДДС города поставлена в известность. Руководство МУП "КЭСНА" просят обращаться в полицию, чтобы разыскали похитителя.

«Уважаемые кемляне, может быть, кто видел, как (возможно на санках), увозили крышку?» - справшивают в паблике авторы сообщения. И дают ориентир: крышку украли недалеко от сетевого алкомаркета.