Жители Кинермы открыли в деревне киностудию "Firewood"

Обитатели исторической деревни решили открыть в Кинерме "огненный" аналог киностудий Голливуда.

Жители деревни Кинерма, в которой представители ООО "Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова" собираются снимать картину "Огонь", повесили баннер на одну из местных построек с надписью "Firewood".

"Нас все пытаются убедить, что киносъемки это круто. Кинерма всегда была самодостаточной деревней, поэтому мы решили основать свою киностудию, тем более, что для этого надо всего 10000 рублей. Думали о названии, на Голливуд пока не тянем, поэтому выбрали название Firewood", - написала активистка Ольга Гоккоева у себя на странице в соцсети.

Слово "Fire" в переводе с английского может означать "огонь", "пожар".

Ранее жители Кинермы написали письмо председателю правления "Студии ТРИТЭ" Никите Михалкову, в котором выразили протест в отношении съемок сцен пожара на территории своего населенного пункта. Местные жители считают, что открытый огонь опасен для исторических построек деревни.