Жители Ключевой провели субботник возле школы, а через несколько дней обнаружили там новые горы мусора (ФОТО)

Активные жители в Петрозаводске провели субботник возле школы № 3, но через несколько дней маргиналы загадили эту территорию еще хуже.

Как рассказал организатор субботника Дмитрий Ивасько, территорию, прилегающую к школе № 3 на Ключевой, неравнодушные жители убирали 4 мая. Они привели в порядок участок между старыми гаражами и планировали закончить к концу мая.

«Я с женщинами и детьми разбирал сотни килограммов мусора (бутылки, протухшая еда, шприцы, одежда из гуманитарки). Мы планировали к концу мая закончить. Убирали при +3 градуса и мокром снеге…», - рассказал Дмитрий Ивасько.

И когда общественник через несколько дней пришел посмотреть, в каком состоянии находится очищенный участок, оказалось, что там появились новые горы мусора.

«Как же ужасно это было увидеть сегодня, - написал Дмитрий Ивасько на своей странице в соцсети».

Дмитрий официально обратился в администрацию Петрозаводска с просьбой провести обследование этой территории на предмет соответствия нормам по содержанию и уборке.

Он заявил, что готов за свой счет организовать снос гаражей, возле которых собираются асоциальные элементы, потребляют алкоголь, разбирают мусорные пакеты и гуманитарную помощь, и попросил поддержки от городских властей.

«Если владельцы не ухаживают за гаражами и прилегающей территорией - их быть не должно», - считает Дмитрий.