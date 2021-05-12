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Жители Ключевой провели субботник возле школы, а через несколько дней обнаружили там новые горы мусора (ФОТО)

Новости. Общество
07:50, 13 Мая 2021
фото: Дмитрий Ивасько
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Активные жители в Петрозаводске провели субботник возле школы № 3, но через несколько дней маргиналы загадили эту территорию еще хуже.

Как рассказал организатор субботника Дмитрий Ивасько, территорию, прилегающую к школе № 3 на Ключевой, неравнодушные жители убирали 4 мая. Они привели в порядок участок между старыми гаражами и планировали закончить к концу мая.

«Я с женщинами и детьми разбирал сотни килограммов мусора (бутылки, протухшая еда, шприцы, одежда из гуманитарки). Мы планировали к концу мая закончить. Убирали при +3 градуса и мокром снеге…», - рассказал Дмитрий Ивасько.

И когда общественник через несколько дней пришел посмотреть, в каком состоянии находится очищенный участок, оказалось, что там появились новые горы мусора.

«Как же ужасно это было увидеть сегодня, - написал Дмитрий Ивасько на своей странице в соцсети».

Дмитрий официально обратился в администрацию Петрозаводска с просьбой провести обследование этой территории на предмет соответствия нормам по содержанию и уборке.

Он заявил, что готов за свой счет организовать снос гаражей, возле которых собираются асоциальные элементы, потребляют алкоголь, разбирают мусорные пакеты и гуманитарную помощь, и попросил поддержки от городских властей.

«Если владельцы не ухаживают за гаражами и прилегающей территорией - их быть не должно», - считает Дмитрий.

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Комментарии

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Off
2021-05-13 09:00:18
Там где правят педроиды, всегда разруха и мусора
театральный критик
2021-05-13 08:46:06
Где навальнята, там и закладки со шприцами. А потом у камня скорбим.
Неравнодушный
2021-05-13 08:39:23
Такое не принято замечать. Мусор как бы непонятно откуда берётся, тролли наверно его разбрасывают.
кир
2021-05-13 08:14:41
Цивилизация асоциальных элементов. Для этого убили царскую семью. Чтобы так жить.
Гость
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