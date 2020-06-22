Жители Кондопоги обсуждают проекты "Народного бюджета" и на работе, и дома

Глава Кондопожского района Виталий Садовников встретился с представителями инициативных групп по проектам программы "Народный бюджет".

В администрации Кондопожского района накануне состоялась встреча с представителями инициативных групп, на которой они рассказали о преимуществах своих проектов по благоустройству города, участвующих в голосовании по программе "Народный бюджет".

Глава Администрации Кондопожского района Виталий Садовников на встрече отметил, что все три проекта, которые будут вынесены на голосование, социально значимы и важны для города. Все они вовлекли жителей в решение вопросов местного значения. Горожане обсуждают проекты и на работе, и дома, активно пишут о них в Интернете.



"Реализация каждого из проектов украсит наш город, сделает его еще более комфортным для проживания. Эти инициативы повышают эффективность и открытость расходования бюджетных средств. Но перед жителями Кондопоги стоит, безусловно, сложный выбор – им предстоит определить одну из трех инициатив, которая и будет реализована, проголосовать за самый достойный проект среди равных", - сказал Виталий Садовников.





Проект "Физкульт-привет!" включает в себя благоустройство спортивных и игровых детских площадок на улицах города. При выборе этого проекта будут установлены 5 футбольных площадок (панны), капитально отремонтируют 3 баскетбольные площадки. Дополнительно будет заменено игровое оборудование в детском парке "Каравелла" и поставлено ограждение на детской площадке в сквере на проспекте Калинина.



Проект "На спортивной волне!" направлен на ремонт и техническое оснащение плавательного бассейна муниципального учреждения Физкультурно-оздоровительного комплекса. В рамках проекта предусмотрен капитальный ремонт кровли, всех помещений бассейна, включая помещение ванны спортивного сооружения. Будет проведена обшивка здания композитными панелями, благоустроена территория у ФОКа (установка скамеек, вазонов, тематического арт-объекта). Планируется приобрести необходимое оборудование для бассейна, в том числе акустическую систему, велотренажеры, робот-пылесос для очистки дна, оснастить медицинский кабинет и т.д.



Проект "Дорога в сквер детства!" - это благоустройство территории скверов и ремонт значимой для горожан проезжей части по улице Советов. В него входит обустройство площадки отдыха в районе МКД №7 по пр. Калинина (установка кованого ограждения, укладка брусчатки, посадка голубых елей, устройство газона), благоустройство Сквера Пионеров на улице Пролетарской (ремонт центральной аллеи, установка парковых диванов, урн, формовка кустарника либо посадка новых пород, ремонт аллеи, расположенной по диагонали и др.). Дорогу по улице Советов планируется отремонтировать от улицы Комсомольской до улицы Пролетарской и от жилого дома №54 до жилого дома №107.



Напомним, что голосование за проекты программы "Народный бюджет" пройдет с 25 июня по 1 июля вместе с голосованием по изменениям в Конституцию Российской Федерации. Свой голос за проекты смогут отдать жители населенных пунктов, достигшие 16-летнего возраста и зарегистрированные на территории поселения.

Программа "Народный бюджет" будет действовать сразу в 12 районах Карелии, на нее выделено 180 миллионов рублей. Планируется, что выбранные проекты программы "Народный бюджет" будут реализованы в будущем году.