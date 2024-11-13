Жители Костомукши потребовали, чтобы родители отмыли «художества» детей

В соцсетях жители Костомукши возмущаются из-за рисунков, сделанных на деткой площадке.

В паблике «АНТИБЕСЕДКА — КОСТОМУКША» жители поделились фотографиями с детской площадки в жилом комплексе «Контуваара» — на них видна горка с детским «наскальным рисунком», нанесенным серой краской.

«Уважаемые родители детей, жду вас всех вместе отмывать художества, которые они сделали», — отмечает автор поста.