Жители Кукковки утром не досчитались своих машин

Четыре автомобиля этой ночью помешали уборке снега на улице Ровио в Петрозаводске.
Минувшей ночью на улице Ровио проводили снегоуборочные работы, о которых дорожная полиция предупреждала заранее.
Четыре автовладельца проигнорировали требования дорожных знаков, запрещающих остановку с 00.00 до 06.00 по четной стороне улице Ровио.
Машины нарушителей эвакуировали на штрафстоянку.
Водителей ждут штрафы в полторы тысячи рублей, заявили в ГИБДД столицы Карелии.
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