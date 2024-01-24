Жители Кукковки утром не досчитались своих машин

Четыре автомобиля этой ночью помешали уборке снега на улице Ровио в Петрозаводске.

Минувшей ночью на улице Ровио проводили снегоуборочные работы, о которых дорожная полиция предупреждала заранее.



Четыре автовладельца проигнорировали требования дорожных знаков, запрещающих остановку с 00.00 до 06.00 по четной стороне улице Ровио.



Машины нарушителей эвакуировали на штрафстоянку.



Водителей ждут штрафы в полторы тысячи рублей, заявили в ГИБДД столицы Карелии.