Жители Мурманска приехал в Карелию в командировку и стал жертвой мошенников

Мужчина задумал хитрую схему для скидки, но остался без денег, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 43-летний житель Мурманска, приехавший в командировку и ставший жертвой интернет-мошенников.

Мужчина хотел купить смартфон на одном из маркетплейсов, но его не устраивала цена. В результате в сети он нашёл объявление: специальный человек выкупает нужный товар со скидкой и отправляет доставкой клиенту.

Мужчина связался с девушкой, разместившей объявление, и отправил ей артикул товара. Она пообещала, что смартфон за 33.9 тысячи рублей будет стоить почти в два раза меньше, назвала номер, куда надо было перевести деньги, и предоставила положительные отзывы клиентов. Некоторым из них покупатель написал лично – все утверждали, что получили товары по скидкам.

Мурманчанин перевел деньги, и на этом общение закончилось. Продавец исчезла, а товар так и не поступил. Ущерб составил 18.2 тысячи рублей. Полиция в настоящий момент проводит проверку.