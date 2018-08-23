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Новости. От читателей
11:39, 23 Августа 2018
фото: Причина частых отключений света - провисающие провода, уверены жильцы ТИЗ "Усадьба".

Жители нескольких домов в Петрозаводске третьи сутки сидят без света и воды

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Жители нескольких частных домов в районе ТИЗ "Усадьба" третьи сутки сидят без света и воды, рассказал читатель "Столицы на Онего" Алексей.

По его словам, свет выключился во вторник днем. В ночь на среду на место выезжали энергетики, в результате свет на один час вернулся, но потом выключился снова. В ночь на четверг ситуация повторилась. Сейчас жители снова сидят без света, а вдобавок – без воды, поскольку насос работает на электричестве.

"И такая ситуация – почти все лето. За это время свет у меня и в двух соседних домах выключался раз десять. Ладно я, могу потерпеть, но в соседних домах дети живут", - сказал он.

Алексей убежден, что причина частых отключений в том, что опоры ЛЭП расположены на большом расстоянии друг от друга.

"Между столбами большой проем – провода провисают, и когда начинается ветер, один провод накидывается на другой, происходит выключение автомата", - сказал он.

Мужчина добавил, что энергетики хорошо знают о проблеме, и ее можно было решить давно, не дожидаясь непогоды.

"Но вместо этого нам посоветовали, раз у нас частные дома, "топить печки", - заключил Алексей.

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Комментарии

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кир
2018-08-23 11:54:52
Никто куркулей туда не загонял, как ранее говаривал Однозначно. Пусть скидываются деньгами и решают свои проблемы.
banan
2018-08-23 12:24:14
кир, слушайте кира, сидите в квартире, платите коммуналку, ждите ремонта во дворе и шумите в каметнах в желтой газетенке. а то ишь электричества им захотелось, цивилизации. зажрались!
кир
2018-08-23 12:58:01
banan, чего нашу любимую газету обижаешь? Недовольные уехали в Финляндию и более тут не печатаются. И воздух чище стал.
Гость
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