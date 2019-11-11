Подписаться
Новости. От читателей
14:53, 11 Ноября 2019

Фекальные воды заливают район Петрозаводска (ФОТО)

Загрузка...

Петрозаводчанин пожаловался, что его участок в районе "ТИЗ Усадьба" заливают фекальные воды.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился горожанин, который сообщил, что в 2017 году приобрел участок земли в районе "ТИЗ Усадьба", отсыпал его, выровнял и подготовился к строительству.

Но уже несколько лет сталкивается с проблемой, что его участок и землю других владельцев заливают канализационные воды, которые выливаются с домов жителей "ТИЗ Усадьбы".

"У нас на участках "ТИЗ Усадьбы", которые были выделены под ИЖС, не сделаны ни дренажные системы, ни канализация, - рассказал горожанин. - И все люди сделали септики, теперь все нечистоты они сливают на дороги, в канавы - все это плывет и затапливает наши участки, скоро начнут подмываться дома".

По словам владельца участка в "ТИЗ Усадьба", вся земля находится в ведении города, и вопросом строительства канализации должны заниматься городские власти.

"Мы полностью находимся на балансе города, - сказал петрозаводчанин. – Но нам не делают канализацию. В Минстрое Карелии сообщили, что проектно-сметная документация есть и находится в мэрии уже давно".

По словам обратившегося в редакцию горожанина, жители "ТИЗ Усадьба" давно устали от этой проблемы и готовы даже на софинансирование реализации проекта по строительству канализации.

Горожанин сообщил, что обратился за решением вопроса в администрацию.

"В среду 13 ноября в 14.15 назначили совещание с начальником управления городского хозяйства и транспорта Андреем Бекелевым, там будем наш вопрос обсуждать", - сказал горожанин, который желает поднять данную проблему в СМИ.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-11-11 15:23:02
"Комфортная городская среда" ,однако! Обустраивать всякие парки важнее нежели канализацию людям сделать!
Изя
2019-11-11 15:31:23
Ув . zanoza, На канализации бабло не отобьёшь , она либо есть , либо её нет . Парки другое дело , клади плитку , перекладывай , а бабло в карман ))))
новый
2019-11-11 15:09:44
Это исключительно ихние проблемы. Ушлые куркули пусть сами их решают, а не вешают на город. Хотели жить в тишине и уединении - нюхайте на здоровье. Утомили уже эти усадебные.
Изя
2019-11-11 15:05:57
Даааа , " муза (ж) нет , вот такая в жизни ..опа "
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.11.2019, 12:54
Тепло надолго вернется в Карелию
07.11.2019, 09:26
Память с грамматическими ошибками
08.11.2019, 10:40
Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину в желтой куртке, подозреваемого в серии краж (ВИДЕО)
10.11.2019, 11:23
Фельдшер в поселке Карелии получила полмиллиона рублей подъемных и уволилась
07.11.2019, 09:48
Грамматические ошибки на мемориалах в Петрозаводске режут глаз
06.11.2019, 07:15
Путин присвоил звание генерал-майора сыну депутата Заксобрания Карелии

Аналитика

Сегодня 14:35
Обществоведение
"Чтобы общество знало, где болит"
Независимой журналистике в России указали путь в самиздат.
Сбербанк объявил самый выгодный день в году
Сегодня 12:39
Мирошник: "Лыжная трасса "Фонтаны" станет доступной и летом" 8
08.11.2019 10:33
Этот праздник не задушишь, не убьешь 4
07.11.2019 17:14
"Мы передвигаем город" 14
07.11.2019 15:54
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"Я рыдал каждый раз, вспоминая эту трагедию"
Сегодня 01:42
Как выбрать планировку квартиры
06.11.2019 14:44
Пять вопросов, которые помогут выбрать квартиру в Петрозаводске
05.11.2019 15:03
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-ОНЕГО
08.11.2019 16:30
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»