Фекальные воды заливают район Петрозаводска (ФОТО)

Петрозаводчанин пожаловался, что его участок в районе "ТИЗ Усадьба" заливают фекальные воды.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился горожанин, который сообщил, что в 2017 году приобрел участок земли в районе "ТИЗ Усадьба", отсыпал его, выровнял и подготовился к строительству.

Но уже несколько лет сталкивается с проблемой, что его участок и землю других владельцев заливают канализационные воды, которые выливаются с домов жителей "ТИЗ Усадьбы".

"У нас на участках "ТИЗ Усадьбы", которые были выделены под ИЖС, не сделаны ни дренажные системы, ни канализация, - рассказал горожанин. - И все люди сделали септики, теперь все нечистоты они сливают на дороги, в канавы - все это плывет и затапливает наши участки, скоро начнут подмываться дома".

По словам владельца участка в "ТИЗ Усадьба", вся земля находится в ведении города, и вопросом строительства канализации должны заниматься городские власти.

"Мы полностью находимся на балансе города, - сказал петрозаводчанин. – Но нам не делают канализацию. В Минстрое Карелии сообщили, что проектно-сметная документация есть и находится в мэрии уже давно".

По словам обратившегося в редакцию горожанина, жители "ТИЗ Усадьба" давно устали от этой проблемы и готовы даже на софинансирование реализации проекта по строительству канализации.

Горожанин сообщил, что обратился за решением вопроса в администрацию.

"В среду 13 ноября в 14.15 назначили совещание с начальником управления городского хозяйства и транспорта Андреем Бекелевым, там будем наш вопрос обсуждать", - сказал горожанин, который желает поднять данную проблему в СМИ.