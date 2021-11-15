Просьбу горожан ликвидировать опасную обочину чиновники мэрии Петрозаводска пересылают друг другу — и ничего не меняется

Петрозаводчанин рассказал, как длительное время пытается решить в администрации города вопрос о создании на улице Пограничной прохода к единственному большому магазину в районе.

В редакцию обратился горожанин, который рассказал, что в районе «Рыбка» на улице Пограничной в Петрозаводске есть опасная обочина на автодороге и прилегающий к ней небольшой участок земли, по которому местные жители ходят в магазин, рискуя жизнью.

По словам горожанина, жители микрорайона «Рыбка» неоднократно обращались в администрацию Петрозаводска с просьбой оборудовать на этом пятачке земли нормальный проход к единственному в районе большому магазину, но чиновники отвечают, что пока денег нет, но «вопрос обязательно будет проработан».

После того как Петросовет возглавила Надежда Дрейзис, горожане обратились со старой проблемой уже к новому спикеру горсовета, и получили все тот же ответ, что вопрос «обязательно будет проработан».

«Фраза "вопрос будет проработан при поступлении дополнительных доходов в бюджет" годами встречается в множестве ответов, поступающих из администрации г. Петрозаводска на различные обращения граждан. Излюбленная и дежурная, можно сказать, фраза чиновников администрации. Только вот совершенно не ясно, когда и откуда эти средства должны поступить для решения конкретной проблемы, да и поступят ли вообще. В большинстве случаев годами, увы, так и не поступают», — рассуждают авторы обращения.