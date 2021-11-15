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Просьбу горожан ликвидировать опасную обочину чиновники мэрии Петрозаводска пересылают друг другу — и ничего не меняется

Новости. От читателей
14:38, 14 Декабря 2021
фото: © Паблик ВК «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»

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Петрозаводчанин рассказал, как длительное время пытается решить в администрации города вопрос о создании на улице Пограничной прохода к единственному большому магазину в районе.

В редакцию обратился горожанин, который рассказал, что в районе «Рыбка» на улице Пограничной в Петрозаводске есть опасная обочина на автодороге и прилегающий к ней небольшой участок земли, по которому местные жители ходят в магазин, рискуя жизнью.

По словам горожанина, жители микрорайона «Рыбка» неоднократно обращались в администрацию Петрозаводска с просьбой оборудовать на этом пятачке земли нормальный проход к единственному в районе большому магазину, но чиновники отвечают, что пока денег нет, но «вопрос обязательно будет проработан».

После того как Петросовет возглавила Надежда Дрейзис, горожане обратились со старой проблемой уже к новому спикеру горсовета, и получили все тот же ответ, что вопрос «обязательно будет проработан».

«Фраза "вопрос будет проработан при поступлении дополнительных доходов в бюджет" годами встречается в множестве ответов, поступающих из администрации г. Петрозаводска на различные обращения граждан. Излюбленная и дежурная, можно сказать, фраза чиновников администрации. Только вот совершенно не ясно, когда и откуда эти средства должны поступить для решения конкретной проблемы, да и поступят ли вообще. В большинстве случаев годами, увы, так и не поступают», — рассуждают авторы обращения.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-14 15:33:52
Слабунова и Ульянов тоже слились? Перед выборами из каждого утюга вещали
David.
2021-12-14 15:32:26
Это тебе не в инстаграмме фоточки постить... :)
Изя
2021-12-14 15:31:58
Отвечают годами по-накатанной схеме , даже текст изменить не хватает ума и желания )) :)
Новый театральный критик
2021-12-14 15:29:38
Раньше люди на снегу писАли " Навальный" и всё быстро решалось, теперь главный борец с коррупцией и глупостью чиновников, шьёт
варежки , так что остаётся видео обращение, в интернете, может до 23 декабря кто и обратит
внимание,потом шансов никаких...а надеяться на тик токеров из этого улия чинуш,
бесполезно....
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