Жители нескольких микрорайонов Петрозаводска пожаловались на отсутствие холодной воды в квартирах

В единой дежурно-диспетчерской службе объяснили, почему у жителей трех микрорайонов Петрозаводска возникли проблемы с холодной водой.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка и сообщила, что у нее в многоквартирном доме на Перевалке нет холодной воды.

В ЕДДС пояснили, что проблемы с поступлением холодной воды возникли у жителей домов Зареки, нижней Перевалки и частично Центра из-за снижения давления в трубах по причине аварии.

""Холодное водоснабжение будет восстановлено к 12 часам дня", - пообещали в ЕДДС города.