10:35, 31 Марта 2019
Жители нескольких микрорайонов Петрозаводска пожаловались на отсутствие холодной воды в квартирах
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В единой дежурно-диспетчерской службе объяснили, почему у жителей трех микрорайонов Петрозаводска возникли проблемы с холодной водой.
В редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка и сообщила, что у нее в многоквартирном доме на Перевалке нет холодной воды.
В ЕДДС пояснили, что проблемы с поступлением холодной воды возникли у жителей домов Зареки, нижней Перевалки и частично Центра из-за снижения давления в трубах по причине аварии.
""Холодное водоснабжение будет восстановлено к 12 часам дня", - пообещали в ЕДДС города.
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