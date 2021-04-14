Жители нового микрорайона в Петрозаводске вынуждены в часы пик стоять в огромных пробках

Автомобилисты из «Скандинавии» возмущены организацией движения на выезде из микрорайона и ямой на шоссе, которую не могут заделать в течение двух недель.

Жители «Скандинавии» на Древлянке не могут нормально ни выехать, ни въехать в свой микрорайон. Об этом они пишут в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Около 2-х недель наблюдаю неизменную картину, в надежде, что завтра будет лучше, чем вчера. Построили прекрасный „город в городе“, я про Скандинавию, а вот выезд-въезд не продумали. Ежедневно утром и вечером приходится стоять в диких пробках», — пишет петрозаводчанка в паблике.

Немало неудобств автомобилистам доставляет яма, которая образовалась вблизи пересечения Лососинского шоссе и Скандинавского проезда. Она занимает уже полдороги. Горожане подозревают, что вода розового цвета в огромной яме может попадать с мойки, расположенной напротив выезда из «Скандинавии».

Напомним, асфальт основательно просел на шоссе перед поворотом к жилому комплексу «Скандинавия» еще в начале апреля. Около огромной ямы установили ограждения, но в ночное время этот участок представляет настоящую опасность для автомобилистов.