Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Экс-главе Минтранса Кайдалову вызвали скорую в зал суда в Петрозаводске 8
14.04.2021 11:03
Карельские геологи отметили свой профессиональный праздник 3
14.04.2021 09:30
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде 4
14.04.2021 18:33
В Петрозаводске построят высотный дом «Онегин» с видом на озеро и панорамными окнами (ВИДЕО)
14.04.2021 15:47
Бывшая жительница Петрозаводска пыталась спасти тонущего в реке пенсионера 1
14.04.2021 09:22
Команда Святослава Нефедова одержала победу на Чемпионате Карелии по баскетболу (ФОТО) 3
14.04.2021 12:50
Петрозаводск закрепил свое лидерство в России по отказу населения от наличных денег 1
14.04.2021 15:17

Жители нового микрорайона в Петрозаводске вынуждены в часы пик стоять в огромных пробках

Новости. Общество
06:40, 15 Апреля 2021
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии/vk.com/dtpptz
Загрузка...

Автомобилисты из «Скандинавии» возмущены организацией движения на выезде из микрорайона и ямой на шоссе, которую не могут заделать в течение двух недель.

Жители «Скандинавии» на Древлянке не могут нормально ни выехать, ни въехать в свой микрорайон. Об этом они пишут в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Около 2-х недель наблюдаю неизменную картину, в надежде, что завтра будет лучше, чем вчера. Построили прекрасный „город в городе“, я про Скандинавию, а вот выезд-въезд не продумали. Ежедневно утром и вечером приходится стоять в диких пробках», — пишет петрозаводчанка в паблике.

Немало неудобств автомобилистам доставляет яма, которая образовалась вблизи пересечения Лососинского шоссе и Скандинавского проезда. Она занимает уже полдороги. Горожане подозревают, что вода розового цвета в огромной яме может попадать с мойки, расположенной напротив выезда из «Скандинавии».

Напомним, асфальт основательно просел на шоссе перед поворотом к жилому комплексу «Скандинавия» еще в начале апреля. Около огромной ямы установили ограждения, но в ночное время этот участок представляет настоящую опасность для автомобилистов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
14.04.2021, 12:02
Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске
13.04.2021, 12:34
В ответ на жалобу горожанина в БСМП Петрозаводска рассказали о работе приемного покоя

Аналитика

14.04.2021 09:35
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Карельские геологи отметили свой профессиональный праздник 3
14.04.2021 09:30
Реставрация по цене каркасного дома
13.04.2021 16:15
А уголек-то коптит 3
12.04.2021 15:05
Петрозаводск будущего: умный, комфортный и безопасный 24
12.04.2021 09:43
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»