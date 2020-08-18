Жители одного из городов Карелии останутся без телеэфира

С 17 августа по 4 сентября будут проводиться работы по покраске телебашни в городе Сортавала, сообщили в радиотелевизионном передающем центре Карелии.

Начиная с 20 августа, в будни с 9.00 до 18.00 на объекте запланированы отключения эфирного телерадиовещания: цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и аналогового эфира "Радио России»" на частоте 105,6 МГц в FM диапазоне.

Работы ведут подрядчики из Самары. Металлоконструкцию зачистят от коррозии, покроют специальными средствами и покрасят в красно-белый цвет по нормативам сигнального окрашивания высотных сооружений. Восстановительные работы на телебашне позволят продолжить безопасную эксплуатацию сооружения и вести качественную трансляцию телевизионного и радиосигнала.

При проведении покрасочных работ на высоте есть вероятность попадания частиц краски на ближайшие объекты, особенно при ветреной погоде.