Жители одного из городов в Карелии могут остаться без тепла и горячей воды

"Карелкоммунэнерго" после получения миллиардной субсидии снимает с себя полномочия гарантирующего поставщика тепловой энергии в Пудожском городском поселении.

ГУП "Карелкоммунэнерго" уведомил Минстрой республики и собственника котлов в местной котельной ООО "Рига", что выходит из договора аренды отопительного имущества. С 30 июня, как сообщило руководство государственного предприятия представителям ООО, обязанность по осуществлению теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Пудожского городского поселения будет возложена на них.

Решение "Карелкоммунэнерго", которому власти республики выделили субсидий под миллиард рублей, вызвало вполне обоснованный протест со стороны ООО "Рига". В компании отметили, что они не могут заниматься терплоснабжением и водоснабжением Пудожа сразу по нескольким причинам. У организации, в отличие от ГУПа, нет утвержденного тарифа на данный вид услуг. "Рига" не определена в качестве гарантирующего поставщика органами местного самоуправления. У компании нет квалифицированного штата сотрудников (на сегодняшний день здесь работают всего два человека), нет необходимого имущества, включая здания котельных и сети теплоснабжения. Все, что находится в собственности "Риги", – только котельное оборудование.

Обо всем этом представители организации сообщили руководству "Карелкоммунэнерго" и Минстроя республики.

"Обращаем ваше внимание, что прекращение деятельности по теплоснабжению на территории Пудожского городского поселения с вашей стороны с 30.06.2020 г. повлечет за собой череду необратимых последствий, выраженных в угрозе жизни и здоровью граждан", – говорится в ответе компании на уведомление ГУПа.

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