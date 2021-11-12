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Власти Карелии пустят с молотка бывшее здание профессионального училища в Пудоже

Новости. Экономика
16:44, 07 Декабря 2021
фото: © Google.Map

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Здание образовательного учреждения планируется приватизировать в Новом году.

Власти Карелии намерены выставить на торги бывшее здание профессионального училища номер 22 имени А.Н. Логинова в Пудоже. С такой инициативой выступил глава республики Артур Парфенчиков, который предложил карельскому парламенту внести изменения в региональную программу приватизации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Бывшее здание образовательного учреждения в районном центре планируется пустить с молотка в Новом году.

Вместе с училищем в Пудоже республиканские власти собираются приватизировать здание общежития в Питкяранте, котельную в Медвежьегорске и еще несколько нежилых сооружений в районах. В правительстве Карелии рассчитывают выручить от продажи этих объектов около 30 миллионов рублей – такая сумма указана в пояснительной записке к губернаторскому законопроекту.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Offff
2021-12-07 19:32:57
Педроссы все пропедроссивают. Ничего не умеют .. кроме продать и откатить
Новый кир
2021-12-07 19:31:42
Что ещё осталось не распродано из образовательных учреждений,где профессию могли молодые приобрести!?
Странно ,что школы сохранили,но время ещё есть ...
Титов
2021-12-07 18:18:25
Проф.училища распроданы ! Зачем нам это , когда есть специалисты из Узбекистана !
кир
2021-12-07 17:47:20
Иначе пользы от рынка совсем никакой. Россия не заточена для рынка. :)
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