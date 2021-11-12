Власти Карелии пустят с молотка бывшее здание профессионального училища в Пудоже

Здание образовательного учреждения планируется приватизировать в Новом году.

Власти Карелии намерены выставить на торги бывшее здание профессионального училища номер 22 имени А.Н. Логинова в Пудоже. С такой инициативой выступил глава республики Артур Парфенчиков, который предложил карельскому парламенту внести изменения в региональную программу приватизации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Бывшее здание образовательного учреждения в районном центре планируется пустить с молотка в Новом году.

Вместе с училищем в Пудоже республиканские власти собираются приватизировать здание общежития в Питкяранте, котельную в Медвежьегорске и еще несколько нежилых сооружений в районах. В правительстве Карелии рассчитывают выручить от продажи этих объектов около 30 миллионов рублей – такая сумма указана в пояснительной записке к губернаторскому законопроекту.