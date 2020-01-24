Жители окраины Петрозаводска остались без мусорных контейнеров

Для жителей Громовской стороны микрорайона Соломенное организован пакетный сбор ТКО, сообщили в ООО "Автоспецтранс".

На Громовской стороне (улицы Ботаническая, Пролетарская, Лесопильная, Приозерная и Горная) для складирования мусора были установлены 9 контейнеров объёмом 1,1 м3. Однако часть жителей это не устроило, так как из-за отсутствия места для обустройства контейнерной площадки контейнеры были размещены в границах территорий частных домов. Кроме того, водители мусоровозов в зимнее время во время гололёда и отсутствия подсыпки сталкивались с трудностями при подъезде к местам накопления ТКО.

Контейнеры были убраны, организован пакетный сбор. Пакеты с мусором будут вывозиться еженедельно по пятницам.

Ранее сообщалось, что Петрозаводск завален мусором.