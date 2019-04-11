Жители Олонца отменили народный сход из-за проблем с водой

Народный сход в Олонце из-за проблем с водоснабжением временно отменен после визита главы Карелии Артура Парфенчикова.

"Сход жителей по проблемам водоснабжения пока отменяется. Как нам сообщили, по этому вопросу в Олонец приезжал глава республики Парфенчиков с представителями министерств. Его провели по некоторым объектам, которые можно было показать. Диалог был, задачи Минстрою поставлены. Может, что и сдвинется с места", - сообщается в паблике "Вконтакте" "Олонец. Чтобы было лучше жить".

Ранее жители Олонца, которые фактически живут без воды из-за проблем на сетях и многочисленных аварий, решили выйти на народный сход. Об этом они объявили в открытом письме главе Карелии Артуру Парфенчикову.

По словам жителей, в Олонце сложилась критическая ситуация с водоснабжением. С 25 февраля по 31 марта в ЕДДС поступило 216 заявок, связанных с проблемами с водой.

"Изношенность сетей составляет 100%. Очень часто мы, жители города, сидим без воды из-за многочисленных аварий. Иногда место прорыва трубопровода ищут не один день". – говорится в обращении.

Жители Олонца рассказывают, что многие ведут ночной образ жизни, так как днем в квартирах нет напора воды. Особенно тяжело приходится летом и в выходные. Между тем, тариф на воду в Олонецком районе один из самых высоких в республике.

Жители Олонца считают, что проблему с водой в городе могут решить только республиканские власти, поэтому приглашают на народный сход лично главу Карелии Артура Парфенчикова. Предварительно акция состоится 14 мая.