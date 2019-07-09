Жители острова Риеккалансаари на Ладоге обеспокоены угрозой вырубки лесов

Минприроды Карелии успокаивает островитян тем, что арендатор лесных участков не планирует вести на них рубки в ближайшие годы.

Республиканское министерство природных ресурсов и экологии пообещало держать на контроле вопрос сохранности лесов на самом большом острове Ладожского озера – Риеккалансаари. Так карельское Минприроды отреагировало на обращение общественной организации "Землячество острова Риеккалансаари", которая выразила озабоченность угрозой вырубки островных лесов, переданных в аренду компании "Сортавальское ЛПХ".

Общественники попросили главу Карелии Артура Парфенчикова исключить леса Риеккалансаари из аренды компании, однако в республиканском Минприроды заявили, что это не представляется возможным. "В соответствии с частью 2 статьи 74.1 Лесного Кодекса России изменение условий договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности не допускается, за исключением случаев изменения целевого назначения или разрешенного использования лесов, существенного изменения параметров использования лесов или существенного изменения обстоятельств, из которых стороны договора аренды лесного участка исходили при его заключении, если такое изменение обстоятельств возникло вследствие природных явлений (лесных пожаров, ветровалов, наводнений и других стихийных бедствий) и стало основанием для внесения изменений в государственный лесной реестр. Одновременно часть 3 этой статьи предполагает, что договор аренды лесного участка, заключенный по результатам торгов, может быть изменен по решению суда только в случае существенного изменения количественных и качественных характеристик такого лесного участка", – пояснили в карельском министерстве.

Республиканские власти попытались успокоить жителей острова тем, что ООО "Сортавальское ЛПХ" "не осуществляло и не планирует в ближайшие годы осуществлять здесь рубку лесных насаждений". Однако планы компании могут измениться, и угроза рубки лесов на острове сохранится до тех пор, пока они не получат охранный статус.

Напомним, на Риеккалансааари находятся жилые дома и дачи многих жителей Сортавалы. В свое время разработчики проекта создания национального парка "Ладожские шхеры" сознательно пошли на то, чтобы исключить почти весь живописный остров с его уникальными историческими и культурными памятниками из границ особо охраняемой природной территории федерального значения – в противном случае протесты жителей Сортавалы против парка оказались бы более массовыми. Теперь же очевидно, что только природоохранный статус всех лесов острова может гарантированно защитить их от вырубки.