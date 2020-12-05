Жители отдаленного микрорайона Петрозаводска требуют устранить недостатки реконструкции мемориала

Активисты Соломенного обнаружили недостатки при реконструкции мемориала Великой Отечественной войны.

Напомним, 3 декабря в администрации города сообщили об окончании на мемориале "Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны" на Петрозаводском шоссе. Работники компании "Караван" заменили старую облицовочную плитку. Парапет памятника обновили в рамках дополнительных работ на объекте.

Жители Соломенного считают, что в следующем году необходимо исправить три недостатка. По мнению активистов, информационная табличка слишком маленькая.

"Изначально на фотографиях без указания размера она такой не казалась, поэтому попросим поставить побольше и цветную", - пишут в паблике "ТОС Соломенное".

Кроме того, у мемориала мало скамеек мало. Две скамейки не хватит, если проводить массовое мероприятия у обелиска, так как пожилые люди долго стоять не смогут, считают жители отдаленного микрорайона.

"Сам обелиск изначально имел более полированную поверхность, теперь же после обработки пескоструем он приобрел матовую рифленую поверхность, которая после дождя покрывается пятнами из-за неравномерного высыхания", - пишут в паблике.

Как отмечают активисты, об всех недостатках уже сообщено в администрацию города, где обещали изыскать возможность их исправить.

Ранее горожане назвали уничтожением благоустройство сквера в центре Петрозаводска.