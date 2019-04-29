Жители отдаленных поселков Карелии вынуждены ездить в город на такси

С 2018 года в Пудожском районе Карелии полностью прекращено автобусное сообщение между населёнными пунктами. Власти игнорируют эту проблему.

Единственное муниципальное автотранспортное предприятие Пудожского района закрыли, сообщается в паблике "КПРФ в Карелии".

В решении Пудожского районного суда от 14 марта 2016 года к администрации Пудожского муниципального района было написано: "неисполнение должником решения суда нарушает права жителей нескольких населенных пунктов на транспортное обслуживание населения, а также на получение медицинских и иных социальных услуг, которые не могут быть предоставлены им в населённых пунктах, где они проживают".

Администрацию района обязали организовать автобусное сообщение. В посёлках нет банкоматов – люди не могут получить зарплату. Нет аптечных пунктов. Жители деревень ездят в город на такси. А это от 500 до 2 тысяч рублей.

Районное отделение КПРФ неоднократно обращалось к главе администрации района Андрею Ладыгину по вопросу создания муниципального автопредприятия для организации автобусного сообщения. В мае 2018 года на встрече с жителями деревни Усть-Река Андрей Владимирович обещал, что решит эту проблему.

Первый секретарь Пудожского районного отделения КПРФ Леонид Попов поднимал этот вопрос в единый день приёма граждан на встрече с куратором района, министром природных ресурсов и экологии Карелии Алексеем Щепиным в сентябре прошлого года и совсем недавно – в марте 2019 года. С главой республики Артуром Парфенчиковым в присутствии главы района – 15 декабря 2018 года. Артур Олегович сказал, что восстановление автобусного сообщения в районах республики является одной из приоритетных задач. Но воз и ныне там – никаких действий по решению проблемы нет. Власти ссылаются на убыточность маршрутов.

Жители Пудожа написали обращение к главе администрации Пудожского района Андрею Ладыгину и губернатору Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой восстановить транспортное сообщение между поселками в районе. Под обращением подписи поставили более 200 человек.