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Жители отдаленного района Петрозаводска поддержали петицию Путину о плохой работе городского общественного транспорта

Новости. Общество
11:20, 11 Октября 2020
фото: ©Паблик "ТОС СОЛОМЕННОЕ"
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Жителям Соломенного, СКЗ, Сулажгоры и Пятого поселка надоело страдать и терпеть.

"На имя президента составлена петиция по поводу состояния транспорта в Петрозаводске. Страдают в первую очередь самые отдалённые районы - Соломенное, СКЗ, Сулажгора, 5-й посёлок, - сообщается в паблике "ТОС Соломенное". - Давайте придадим проблеме ещё большую огласку - надоело страдать и терпеть!"

В сообщении опубликован текст петиции и предложение подписать ее.

Напомним, жители Петрозаводска пожаловались Путину на работу общественного транспорта в городе.

Петрозаводчане создали петицию, в которой требуют наладить работу маршрутных автобусов.

"В салоне почти всегда страшная давка, ругань, грязь, запах табака, водители нарушают все возможные правила ПДД, грубят пассажирам, разговаривают по телефону во время вождения. И так каждый день, без какой-либо надежды решить проблему силами перевозчика", - пожаловалась автор петиции, сообщив также о постоянных срывах в расписании и несоответствии цены качеству услуги.

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Комментарии

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Zim
2020-10-11 12:51:13
«Жаловаться «самому главному по стране» принято во многих странах с патерналистским мышлением. Вспомнить ту же Венесуэлу, где Уго Чавес каждое воскресенье общался с народом в рамках программы «Алло, президент». Иногда передача длилась 7–8 часов. Вот и ливийский лидер Муаммар Каддафи также предпочитал выслушивать жалобы населения лично».
Os
2020-10-11 12:18:22
Невыгодно это перевозчикам - ездить в отдаленные районы. Раньше, когда был конкурс, то маршруты в крупные микрорайоны давали с нагрузкой с маршрутами в Сулажгору или Соломенное. а теперь нет конкурса. Да и мэрия отменяет невыгодные для перевозчика маршруты, как это было с 23-м, ходившим с Кукковки в Соломенное.
Off
2020-10-11 11:40:50
После того как Худи разрушил городские перевозки ..вот уже второй ,после него ,губер не может навести порядок . :)
Вася
2020-10-11 11:31:46
Если не Путин,то кто,бабка Валя,Бузова,Валуев?
кир
2020-10-11 11:31:36
Сайт change.org западный. Для смуты в России. А вы купились на их печеньки. Как хохлы в Киеве.
Off
2020-10-11 11:39:34
кир, ты идиот . В России не все быдло ..как ты . Хотят нормально жить и передвигаться по городу .
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