Жители отдаленного района Петрозаводска поддержали петицию Путину о плохой работе городского общественного транспорта

Жителям Соломенного, СКЗ, Сулажгоры и Пятого поселка надоело страдать и терпеть.

"На имя президента составлена петиция по поводу состояния транспорта в Петрозаводске. Страдают в первую очередь самые отдалённые районы - Соломенное, СКЗ, Сулажгора, 5-й посёлок, - сообщается в паблике "ТОС Соломенное". - Давайте придадим проблеме ещё большую огласку - надоело страдать и терпеть!"

В сообщении опубликован текст петиции и предложение подписать ее.

Напомним, жители Петрозаводска пожаловались Путину на работу общественного транспорта в городе.

Петрозаводчане создали петицию, в которой требуют наладить работу маршрутных автобусов.

"В салоне почти всегда страшная давка, ругань, грязь, запах табака, водители нарушают все возможные правила ПДД, грубят пассажирам, разговаривают по телефону во время вождения. И так каждый день, без какой-либо надежды решить проблему силами перевозчика", - пожаловалась автор петиции, сообщив также о постоянных срывах в расписании и несоответствии цены качеству услуги.