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Жители Панозера: "Как нам здесь жить?" (ВИДЕО)

Новости. Общество
13:27, 28 Апреля 2020
фото: © кадр из видео
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Население карельского поселка, отрезанного от большой земли, возмущено бездействием чиновников.

Жительница карельского поселка Панозеро Ирина Болтромюк разметила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" видео-интервью с несколькими односельчанами, которые рассказали ей о жизни в самоизоляции. В таком режиме поселок на реке Кеми оказался не из-за карантинных мер, а из-за отсутствия транспортного сообщения с остальной территорией Карелии. Ни районные, ни республиканские власти не в состоянии обеспечить поселку нормальную переправу.

"В город не выехать, врач не приезжает, в аптеку не съездить, медикаментов не купить, – рассказали жительницы Панозера. – Никаких мер нет. Начинаешь звонить по этим чиновникам, а все: "Что мы сделаем? ". А как нам здесь жить? Мы бьемся, колотимся к этим чиновникам, но им, видно, хорошо там сидеть".

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Комментарии

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User
2020-04-28 14:32:05
А что ответили жители Панозера на опрос о самых важных поправках в Конституцию?
новый
2020-04-28 14:25:01
Началось нытье. А раньше то как жили ? При царском режиме. Вот вам и самобытность. Привыкли за годы советской власти к халяве. Не будет больше этого.
Ткачев
2020-04-28 14:30:49
новый, "А раньше то как жили?" В РКМП у них хоть повитуха была, а сейчас и этого нет. Хе-хе-хе... До таскались по выборам...
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