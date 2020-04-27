Жители Панозера: "Как нам здесь жить?" (ВИДЕО)

Население карельского поселка, отрезанного от большой земли, возмущено бездействием чиновников.

Жительница карельского поселка Панозеро Ирина Болтромюк разметила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" видео-интервью с несколькими односельчанами, которые рассказали ей о жизни в самоизоляции. В таком режиме поселок на реке Кеми оказался не из-за карантинных мер, а из-за отсутствия транспортного сообщения с остальной территорией Карелии. Ни районные, ни республиканские власти не в состоянии обеспечить поселку нормальную переправу.



"В город не выехать, врач не приезжает, в аптеку не съездить, медикаментов не купить, – рассказали жительницы Панозера. – Никаких мер нет. Начинаешь звонить по этим чиновникам, а все: "Что мы сделаем? ". А как нам здесь жить? Мы бьемся, колотимся к этим чиновникам, но им, видно, хорошо там сидеть".