Жители Петрозаводска могут перейти на "умные" счетчики

С 2019 года Минстрой предлагает сделать установку дистанционных приборов учета обязательной. В каждой новостройке и в доме, где провели капитальный ремонт, должен быть такой прибор.

В следующем году профильные ведомства доработают нормативные документы, а изменения в законодательстве вступят в силу во втором квартале 2019 года.

Чем хороши дистанционные приборы учета? Во-первых, данные о расходе ресурсов всегда передаются вовремя, нет никаких задержек, прибор работает непрерывно. А значит, что у потребителей пропадает нужда самостоятельно фиксировать данные и при этом не забыть сделать это в нужное время. Во-вторых, круглосуточная работа прибора позволяет оперативно определить его техническую неисправность. Бывало такое, что ваш счетчик перестал работать, а заметили вы это только в конце месяца, когда настало время платить за коммуналку? Теперь этого можно избежать. В-третьих, монтировать такой прибор очень просто! "Умные" счетчики не требуют специальных пуско-наладочных работ. Также возможно подключение дополнительного оборудования к счетчику для управления освещением и системами диспетчеризации (датчики подтопления, проникновения, задымления и т.д.).

ООО "КРЦ" идет в ногу со временем и уже подготовило для клиентов отличное предложение – самые современные дистанционные приборы учета! Оборудование для учета воды, тепла и электроэнергии можно лично посмотреть и протестировать в бизнес-центре "Петровская звезда", расположенном по адресу ул. Калина, д.4. Первые приборы ООО "КРЦ" уже установило, и они показали себя хорошо – за два месяца никаких сбоев.

Счетчики воды со встроенным радиомодулем хранят ежемесячные показания за три года, функция Аlert в приборах позволяет информировать об авариях во время отсутствия домовладельца. Также есть возможность подключить прибор к уже установленным счетчикам воды, собирать и передавать данные до четырех счетчиков одновременно. Счетчики электроэнергии представлены как в однофазном, так и в двухфазном вариантах. А теплосчетчики есть и для горизонтальной, и для вертикальной разводки.

Все "умные" счетчики оснащены специальным встраиваемым радиомодулем, который и передает данные оператору. Сигнал передается через базовые станции, таких в Петрозаводске установлено несколько.

Нововведения выгодны для застройщика, для управляющих компаний, и для потребителей: установив у себя дистанционные приборы учета, вы навсегда избавитесь от проблем с неправильной передачей данных, расхождением между счетами, несинхронности передачи показаний!

Записаться на консультацию и узнать все подробности о приборах учета можно у менеджера Петровой Ирины, тел.: 59-29-95 (доб. 101).

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