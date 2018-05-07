Жители Петрозаводска не готовы платить за парковку автомобилей

За этот вариант проголосовало большинство читателей - 51% (583 человека).

Еще 24% (277) респондентов поддерживают инициативу лишь в том случае, если платные парковки появятся в центре столицы Карелии.

За введение платных парковок высказались 15% (180) читателей.

Остальные 8% (98) заявили, что их платные парковки не интересуют.

Всего в голосование приняли участие 1138 человек.