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Жители Петрозаводска не верят, что «Макдоналдс» вновь откроется

Новости. Общество
07:15, 22 Марта 2022
фото: © maxi-cre.ru

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Подвели итоги опроса и узнали, сожалеют ли читатели «Столицы на Онего», что в Петрозаводске закрылся «Макдоналдс».

В опросе приняли участие 2470 человек. Большинство из участников голосования — 1195 (48%) ответили, что рады закрытию Макдоналдса, так как теперь будет продаваться меньше вредной еды.

Чуть меньшее число респондентов — 653 (26%) также не сожалеют о закрытии ресторана фастфуда, потому что заходили туда редко.

Но вот 381 участник опроса (15%) признался, что «Макдоналдса» будет не хватать.

Вариант ответа: Тут нечего обсуждать, он, может, скоро снова откроется, выбрали только 240 человек (9%). Это говорит о том, что не большинство не верят в возвращение Большого Мака.

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