Жители Петрозаводска осаждают пляж в окрестностях города (ВИДЕО)

Популярный среди горожан пляж в выходные был заполнен до отказа.

Пляж на озере Лососинное вновь полон отдыхающих. Это заметно на видео, которое разместила одна из подписчиц паблика «Весь Петрозаводск | Карелия». Вся дорога, ведущая в деревню Машезеро вдоль берега Лососинного, заставлена автомобилями.

Ранее несмотря на то, что в Карелии нет утвержденных пляжей, в Роспотребнадзоре проверили состояние рекреационных зон, где летом предпочитают купаться петрозаводчане.

С наступлением тепла жители карельской столицы потянулись на пляжи, но не везде они могут наслаждаться отдыхом в чистоте.