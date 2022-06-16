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Жители Петрозаводска осаждают пляж в окрестностях города (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:48, 27 Июня 2022
фото: кадры из видео

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Популярный среди горожан пляж в выходные был заполнен до отказа.

Пляж на озере Лососинное вновь полон отдыхающих. Это заметно на видео, которое разместила одна из подписчиц паблика «Весь Петрозаводск | Карелия». Вся дорога, ведущая в деревню Машезеро вдоль берега Лососинного, заставлена автомобилями.

Ранее несмотря на то, что в Карелии нет утвержденных пляжей, в Роспотребнадзоре проверили состояние рекреационных зон, где летом предпочитают купаться петрозаводчане.

С наступлением тепла жители карельской столицы потянулись на пляжи, но не везде они могут наслаждаться отдыхом в чистоте.

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