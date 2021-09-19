Жители Петрозаводска поблагодарили оперативные службы за спасение сидевшего на дереве кота

В столице Карелии спасатели вызволили кота, который долгое время провел на дереве.

Спасатели Петрозаводска выполнили просьбу горожан, попросивших их помочь коту, который долгое время не мог слезть с дерева в микрорайоне Птицефабрика. Об этом информирует паблик «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Хочу выразить огромную благодарность людям, развесившим объявления о сидящем 2-е суток коте на дереве (микрорайон Птицефабрика). А также низкий поклон экстренной службе 101 и сотрудникам пожарной части за вызволение животного менее чем через 1,5 часа после звонка!», — говорит автор поста.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске горожанка поблагодарила мэра за ремонт на остановке.