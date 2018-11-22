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Новости. Политика
07:25, 22 Ноября 2018
фото: пресс-служба Петросовета и администрации Петрозаводска

Жители Петрозаводска поддержали проект городского бюджета на 2019 год

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В администрации Петрозаводска состоялись публичные слушания по проекту бюджета города на 2019 год.

Как сообщили в пресс-службе Петросовета, на прошедших в петрозаводской администрации публичных слушаниях горожане большинством голосов поддержали проект городского бюджета на 2019-й год. Всего в публичных слушаниях приняли участие 177 петрозаводчан. Об основных параметрах бюджета собравшимся рассказала руководитель комитета финансов мэрии Елена Логинова. По результатам голосования 113 присутствующих поддержали представленный документ, 10 человек проголосовали "против", остальные воздержались.

Вопрос о принятии в первом чтении главного финансового документа города будет рассмотрен на ближайшей сессии Петросовета, которая состоится в пятницу, 23 ноября.

Напомним, что согласно документу, подготовленному комитетом финансов администрации карельской столицы, в следующем году бюджет округа запланирован бездефицитным. Планируется, что общие объемы доходов и расходов городского округа составят более 4 млрд. 944,1 млн. рублей, муниципальный долг -  2 млрд. 300 млн. рублей.

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Комментарии

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dgin
2018-11-22 08:33:11
Тоже обратил внимание на фото , там одна массовка из студентов . Как этих " горожан" отбирали туда , если большинство активных граждан на работе . бредятина полная ." Спорт. общественность " это ещё не все горожане .
Саныч
2018-11-22 08:00:59
Надеюсь, фото не с этих слушаний. А то спецы по бюджету прям как на подбор)
Гость
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