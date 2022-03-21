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Жители Петрозаводска поддерживают идею не пускать в Россию ушедшие с рынка иностранные фирмы

Новости. Общество
12:03, 22 Марта 2022
фото: © GLEB GARANICH / REUTERS

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Более 60% опрошенных петрозаводчан согласны с идеей запретить работать на отечественном рынке ушедшим из России иностранным компаниям, если они не вернутся до 1 мая 2022 года.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опросил россиян, в том числе жителей Петрозаводска, что они думают об идее запретить вести бизнес в России иностранным компаниям, ушедшим с рынка из-за спецоперации, если они не вернутся до 1 мая.

Ранее в Госдуме после массового ухода иностранных компаний с российского рынка предложили запретить работать в России тем из них, кто не вернется до 1 мая 2022 года. Запрет на ведение коммерческой деятельности должен будет длиться 10 лет.

Эту инициативу поддержали 6 из 10 петрозаводчан, что составило 64% опрошенных. Самые популярные аргументы — это возможность роста отечественного бизнеса в условиях низкой конкуренции и нелояльное к нашей стране поведение иностранных компаний: «Предателей не прощаем!».

Напротив, 21% опрошенных из города не согласны с данным предложением. По их мнению, отсутствие иностранных товаров в первую очередь ударит по самим россиянам: «Нет аналогов жизненно необходимых лекарств, нет качественной техники, нет деталей к ней!»

Затруднились оценить ситуацию 15% респондентов из Петрозаводска.

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