Жители Петрозаводска показали канаву, откуда вода течет прямо на пешеходный переход

Жители Ключевой в карельской столице показали канаву, откуда вода течет прямо на пешеходный переход

Жители Ключевой в Петрозаводске сфотографировали проблемный участок и разместили снимки в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«На Ключевой, пересечение улиц Репникова и Антонова, после ремонта дорожного полотна и тротуаров вода не уходит с канавы рядом с лесом, и вся вода течет на новый асфальт, прямо по пешеходному переходу», — рассказали горожане.

Судя по фото, этот участок доставляет большие неудобства пешеходам. Лужа образовалась огромная, и жители района - чтобы не по щиколотку в воде переходить дорогу - положили доски на пешеходный переход в месте, где псотоянно скапливается вода.

Похоже, лужа с канавой - как сообщающиеся сосуды, а значит, если канава будет наполнена водой, то и лужа на пешеходном переходе тоже сохранится.

Жители Ключевой не только зафиксировали на фото участок, создающий им проблемы, но и на карте обозначили это место.